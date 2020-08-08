Мэр Нагасаки выразил надежду на сокращение ядерного оружия РФ и США

https://static.news.ru/photo/4b1d3048-da03-11ea-9986-fa163e074e61_660.jpg Томихиса Тауэ Фото: International Campaign to Abolish Nuclear Weapons/flickr.com

Мэр японского города Нагасаки Томихиса Тауэ призвал Россию и Соединённые Штаты сокращать свои ядерные вооружения. Об этом он заявил во время траурной церемонии по случаю 75-й годовщины бомбардировки города.

Я прошу вас выработать реальный путь к ядерному разоружению на конференции Договора о нераспространении ядерного оружия в следующем году, который включал бы сокращение ядерного вооружения со стороны ядерных сверхдержав — США и России, — цитирует Тауэ газета Mainichi Shimbun.

Он отметил, что угроза становится всё более реальной в связи с тем, что в мире продолжается разработка нового ядерного оружия, по его словам, более простого в применении и меньшего по размерам.

Также Тауэ подчеркнул, что в последнее время от обладающих ядерным оружием стран всё чаще звучат призывы отказаться от обещаний в отношении разоружения.

Американский бомбардировщик сбросил на Хиросиму атомную бомбу утром 6 августа 1945 года. 90% зданий города было разрушено. Взрывом убило от 70 до 100 тысяч человек, более 300 тысяч умерли впоследствии от лучевой болезни, ожогов и ранений. Три дня спустя, 9 августа, вторая атомная бомба была сброшена на город Нагасаки. Общее количество погибших от взрыва составило от 60 до 80 тысяч человек, в целом количество жертв оценивается в 175 с лишним тысяч человек. Город был стёрт с лица земли.

Поводом для бомбардировок стал отказ Японии от безоговорочной капитуляции. Такой ультиматум ей выдвинули союзники в конце июля. Решение об использовании ядерного оружия принимал 33-й президент США Гарри Трумэн.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Под его действие подпадали ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней (от 1000 до 5500 км) дальности наземного базирования.

В последние годы Соединённые Штаты и РФ неоднократно обвиняли друг друга в неисполнении соглашения. В конечном итоге президент США Дональд Трамп заявил о выходе из ДРСМД. Вслед за этим закон о приостановлении действия договора подписал глава России Владимир Путин. 2 августа 2019 года по инициативе США соглашение расторгли, писал NEWS.ru.