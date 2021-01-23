Мексиканский предприниматель купил 2 млн доз вакцины «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/1a9eb0e8-5d18-11eb-be87-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patricio Murphy/Global Look Press

Мексиканский бизнесмен из штата Веракрус купил 2 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и ведёт переговоры о продаже препарата в регионы страны, сообщили СМИ.

Как сообщило мексиканское издание Financiero, данные которого приводит РИА Новости, бизнесмена зовут Алехандро Коссио. Он заявил, что приветствует решение властей Мексики разрешить продажу вакцины регионам и частным лицам.

Мы ждём публикации указа и надеемся на одновременное разрешение регулирующего мексиканского органа Cofepris, — сказал Коссио.

По словам бизнесмена, он уже ведёт прямые переговоры о продаже «Спутника V» по крайней мере в семь мексиканских штатов, а также торговым представителям, которые сотрудничают с больницами.

Коссио добавил, что стоимость вакцины для населения составит 720–820 песо (2700–3100 рублей). Цена будет зависеть от того, кто и где будет её применять. Бизнесмен отметил, что рассчитывает реализовать всю партию российской вакцины у себя на родине, но не исключает, что определённое количество доз могут приобрести другие страны региона, такие как Аргентина.

Как сообщал NEWS.ru, 21 января стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), принимавший участие в разработке вакцины «Спутник V», ожидает решения мексиканских властей по регистрации вакцины в ближайшее время.