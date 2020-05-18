Мексика вновь поставила рекорд по числу заражённых коронавирусом

https://static.news.ru/photo/b86a542e-997a-11ea-95b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jacky Muniello/dpa/Global Look Press

Мексика вновь показала рекордное число заражённых коронавирусом за сутки. Оно составило 2,4 тыс. человек.

Это самый мощный дневной прирост с начала пандемии, число заражённых в стране достигло свыше 51 тыс. человек. Умерли от коронавируса ещё 155 пациентов, сообщил на пресс-конференции замминистра здравоохранения Уго Лопес-Гатель.

В Мексике у 51 633 человек был выявлен COVID с момента начала эпидемии 28 февраля, 11 300 человек проявили симптомы в последние 14 дней — это активная часть эпидемии, — цитирует чиновника El Norte.

При этом он отметил, что эти данные свидетельствуют о высокой активности эпидемии. Число активных случаев за последние сутки увеличилось на 195, число летальных — на 155. Всего в Мексике умерли 5 332 пациента. Под подозрением на коронавирус находятся 29 933 человека, число исследованных пауинетов составляет 177 133.

К возобновлению активности после карантина приступили порядка 200 муниципалитетов, которые называют «муниципалитетами надежды» из-за того, что там нет случаев коронавируса и нет заражений у соседей. Власти Мексики ожидают снижения эпидемиологической нагрузки на э ой неделе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Роберто Веласко Альварес, пресс-секретарь министра иностранных дел Мексики Марсело Эбрарда, заразился коронавирусной инфекцией.