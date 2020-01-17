https://static.news.ru/photo/eb21f5ae-3960-11ea-93dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALPR/AdMedia/Global Look Press

Меган Маркл и британский принц Гарри отказались от королевских привилегий, чтобы не растить сына в «токсичной атмосфере» дворцов, заявила пожелавшая сохранить анонимность подруга герцогини Сассекской.

Меган испытала «колоссальное облегчение» после отъезда из Великобритании в Канаду — теперь 38-летняя американка может распоряжаться своей жизнью. Следование протоколу оказалось для супруги принца невыносимым, пишет Daily Mail.

Она не хотела, чтобы её восьмимесячный сын рос в такой токсичной среде, и решила покинуть Британию ради его же блага, — сказала подруга Маркл.

Решение отказать от привилегий и покинуть Соединённое Королевство стало для Меган Маркл вопросом жизни и смерти, утверждает подруга герцогини. Девушка была на грани нервного срыва.

Как писал NEWS.ru, супруги Меган и Гарри сообщили, что планируют жить как в Соединённом Королевстве, так и в Северной Америке. Решение разочаровало британскую королеву Елизавету II вместе с другими родственниками узнала о намерениях внука из поста в соцсети.