Медведев: помощь США Украине представляет собой прокси-войну против РФ

Дмитрий Медведев / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал одобрение Конгрессом США помощи Украине на сумму $40 млрд свидетельством косвенной войны против России. По его словам, которые приводятся в Telegram-канале Медведева, цель Америки заключается в нанесении тяжёлого поражения России и ограничении её экономического развития и политического влияния в мире. При этом действия США сказываются и на рядовых американцах, столкнувшихся с ростом цен на бензин и продукты.

Совершенно очевидно, что «помощь» в таком беспрецедентном масштабе объясняется вовсе не любовью к Украине и даже не поддержкой собственной экономики. Её цель — продолжение proxy war против России, — подчеркнул Медведев.

Бывший президент России также выразил уверенность в том, что цели спецоперации будут выполнены, а США не смогут этому помешать и быстрее «сломают свой печатный станок». Выделенная же Америкой сумма осядет в карманах украинских и местных представителей ВПК, считает Медведев.

Ранее палата представителей Конгресса США утвердила выделение дополнительного пакета помощи Украине на рекордную сумму $40 млрд. Президент США Джо Байден напомнил, что выделенные ранее конгрессом средства для этого практически подошли к концу, в связи с чем законодатели должны «немедленно» одобрить запрос на выделение новых $33 млрд для оказания помощи Киеву.

В результате конгресс достиг договорённостей о выделении $39,8 млрд долларов для помощи Украине. По данным СМИ, расширенный пакет включает дополнительные $3,4 млрд на военную помощь и столько же на гуманитарную.