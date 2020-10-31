Медведчук назвал антиконституционным законопроект Зеленского о роспуске КС

https://static.news.ru/photo/7aa5aa3e-1c2f-11eb-a3bd-fa163e074e61_660.jpg Виктор Медведчук Фото: twitter.com/medvedchukvv

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук назвал антиконституционным законопроект президента Украины Владимира Зеленского, в котором предлагается прекратить полномочия судей Конституционного суда.

Медведчук напомнил, что Венецианская комиссия Совета Европы накануне выразила обеспокоенность в связи с появившейся инициативой.

Уверен, что решение Венецианской комиссии должно стать холодным душем для президента Украины Зеленского и его окружения. Вывод Венецианской комиссии однозначен: прекращение полномочий судей является вопиющим нарушением конституции и фундаментального принципа разделения власти. Нельзя допустить установления в стране диктатуры правового нигилизма и действий, направленных на узурпацию власти, — приводит слова Медведчука сайт его партии.

Политик также назвал действия президента Зеленского и его окружения антиконституционными, незаконными, направленными на лишение судебной власти независимости. По его мнению, вызванный этими обстоятельствами политический кризис был «во многом спровоцирован прямым давлением сил, осуществляющих внешнее управление Украиной».

Президентский законопроект о роспуске Конституционного суда появился в Раде в ответ на то, что 27 октября КС признал не соответствующей конституции страны значительную часть норм закона «О предотвращении коррупции». В частности, к ним были отнесены положения о необходимости публикации представителями власти электронных деклараций, о полномочиях антикоррупционного агентства (НАПК) получать, проверять, публиковать декларации, контролировать образ жизни субъектов декларирования, а также положение о мерах финансового контроля.

При этом НАПК в настоящее время расследует дела о неточностях в декларациях против как минимум трёх судей КС .

Нововведения в декларировании появились во времена президентства Петра Порошенко. Международный валютный фонд тогда назвал введение е-декларирования ключевым условием для предоставления Украине необходимого ей транша, а Евросоюз внёс систему деклараций в список требований для предоставления Киеву безвизового режима.

Ранее представитель президента в КС Фёдор Вениславский заявил, что роспуск действующего состава Конституционного суда поможет разрешить кризис, связанный с исполнением антикоррупционной реформы. По его словам, инициатива Владимира Зеленского не противоречит ценностям, заложенным конституцией.

При этом ни в полномочия президента, ни в полномочия парламента этот вопрос не входит по конституции страны, писал NEWS.ru.