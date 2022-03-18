«Медведь разорвёт Украину»: американский профессор предсказал крах Киева

Профессор американского Университета Чикаго Джон Миршаймер сделал свой прогноз по поводу окончания спецоперации России на Украине. Он подчеркнул, что вопрос Украины несильно волнует США, поэтому они и не стали принимать активного участия в конфликте. Для русских же это экзистенциональная угроза, поэтому «по мере эскалации конфликта победят русские, а не мы», цитирует его Telegram-канал «Пул № 3».

Мы, Запад, засунули соломину в глаз медведю. Как вы думаете, будет медведь улыбаться и разглядывать то, что мы делаем? Нет, он будет огрызаться. В данном случае медведь разорвёт Украину. Кто несёт ответственность за всё это? Русские? Я так не считаю. Что подтолкнуло русских к этому? И ответ прост — в этом виноваты Соединённые Штаты Америки! — заявил Миршаймер.

Он уточнил, что при участии Запада в конфликте на Украине и при попытке загнать армию с ядерным оружием в угол это будет для Европы и США более серьёзная ситуация, чем поражение Украины. Ситуация и сейчас очень опасная, подчеркнул профессор, он выразил уверенность, что в конкуренции с Западом победят русские.

Единственная сторона, которая действительно проиграла в этом конфликте, это Украина, подвёл итог Миршаймер.

Ранее активисты итальянского профсоюза USB провели демонстрации в Риме и Пизе против поставок оружия Украине и участия страны в миссиях НАТО. Митинги проходили сразу на нескольких площадках одновременно. В Пизе люди вышли прямо к аэропорту.