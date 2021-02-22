Медпомощь потребовалась 17 гражданам после задержания Мелии в Грузии

https://static.news.ru/photo/20aa86c4-75c8-11eb-a62c-96000091f725_660.jpg Фото: Давид Мдзинаришвили/ТАСС

После спецоперации по задержанию в Тбилиси председателя оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелии врачи оказали помощь 17 гражданам.

Согласно данным Минздрава Грузии, состояние 15 пострадавших врачи оценили на месте как лёгкое.

Два гражданина были перевезены в одну из столичных клиник, — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что один пациент уже покинул больницу, второго планируется выписать в течение дня, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прокомментировал задержание главы оппозиционной партии Ники Мелии и назвал его «криминалом».

Мелия был задержан утром 23 февраля с санкции суда Тбилиси. Основанием для этого послужила неуплата оппозиционером залога в размере 40 тысяч лари (более $12 тысяч) по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Ожидавший ареста политик забаррикадировался вместе со сторонниками в офисе партии в Тбилиси. Чтобы их разогнать, силовики применили перцовый газ.

Грузинская оппозиция анонсировала акцию протеста в связи с арестом Мелии. Один из лидеров ЕНД Хатия Деканоидзе призвала граждан собраться днём 23 февраля у здания администрации правительства.