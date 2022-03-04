Мединский оценил итоги переговоров России и Украины

Помощник президента РФ Владимир Мединский подтвердил, что по итогам второго раунда переговоров Москва и Киев договорились о гуманитарных коридорах для выхода гражданского населения и возможном временном прекращении огня на маршрутах. Ранее об этом сообщил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. Мединский отметил, что стороны достигли существенного прогресса. Подоляк, в свою очередь, отметил, что Киев не получил желаемого результата переговоров.

Мы подробно обсудили три блока вопросов. Это вопрос военный, вопрос международно-гуманитарный и вопрос будущего политического регулирования конфликта. Стороны договорились о формате режима поддержания гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения, возможном временном прекращении боевых действий в секторе гуманитарного коридора на период выхода гражданского населения, — сказал Мединский.

Подоляк также отметил, что украинская сторона в основном не получила тех результатов, к которым стремилась. Однако, добавил он, в скором времени будет проведён третий раунд переговоров.

Второй раунд переговоров России и Украины о прекращении боевых действий проходил в Беловежской Пуще. Украинская сторона прибыла туда на вертолётах. Российская делегация явилась на встречу несколько раньше и ожидала коллег с Украины в комнате для переговоров. Когда те зашли в помещение, стороны пожали друг другу руки.