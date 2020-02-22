https://static.news.ru/photo/8e3ec52c-5582-11ea-9899-fa163e074e61_660.jpg Фото: Міністерство охорони здоров'я України/facebook.com

Медосмотр эвакуированных из Китая на Украину людей показал, что они здоровы. Об этом заявил замглавы Минздрава Дмитрий Коваль.

Хочу подчеркнуть, все люди чувствуют себя хорошо. Результаты утреннего медицинского осмотра показали, что все наши граждане здоровы, иностранцы являются здоровыми, члены экипажа — здоровы, — сказал чиновник на брифинге, трансляцию которого вёл телеканал «Прямой».

Он также добавил, что взятые для анализов на наличие коронавируса образцы будут 22 февраля доставлены в Киев для обследования.

Власти Украины эвакуировали из китайской Ухани 45 украинцев и 27 граждан восьми других стран. Местом под двухнедельную обсервацию (это менее строгая форма изоляции, чем карантин) был выбран санаторий в Новых Санжарах. Узнав, куда везут людей, местные жители начали перекрывать трассу и кидать камни в автобус с эвакуированными. Начались стычки с полицией. Чтобы успокоить местных жителей, в санатории с изолированными людьми осталась и глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая.

Президент Владимир Зеленский осудил поведение жителей Новых Санжар. Глава государства сказал, что страна сейчас напоминает Европу, но только времён Средневековья.

Первые случаи заражения неизвестной ранее формой пневмонии были выявлены в Китае в конце декабря 2019 года. К 22 февраля эпидемия затронула 76 228 тысяч человек по всему миру. Она уже унесла жизни 2345 заболевших. Выздороветь удалось более 20 тысячам пациентов. Китай уже запустил производство первого лекарства от болезни.

Ранее NEWS.ru писал, что Всемирная организация здравоохранения обеспокоена неясными случаями заражения новым типом коронавируса. Речь идёт о тех пациентах, которые не бывали в КНР или не контактировали с заражёнными.