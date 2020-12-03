Медики обнаружили 18 лекарств, подходящих для лечения COVID-19

https://static.news.ru/photo/41b61d2c-3556-11eb-941c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В США обнаружили, что как минимум 18 уже существующих лекарственных препаратов против различных заболеваний могут использоваться для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Медицинская школа Бостонского университета (BUSM).

Исследователи изучали, каким образом коронавирус попадает в клетки лёгких человека и какой наносит урон. Анализируя данные, они обнаружили, что по крайней мере 18 ранее существовавших препаратов могут быть в перспективе использованы для терапии COVID-19. Это препараты показали исключительную способность блокировать разрастание вируса в клетках лёгких.

В ходе исследования специалисты обнаружили, что вирус SARS-CoV-2 вызывает аномальные изменения в белковой структуре клеток. Они помогают вирусу размножаться и в конечном итоге разрушают клетки лёгких. Отмечается, что речь идёт исключительно о лёгочной ткани.

Есть важные биологические особенности клеток лёгких, которые не воспроизводятся другими типами клеток, обычно используемыми для изучения вирусной инфекции. Изучение вируса в контексте наиболее повреждённого типа клеток, вероятно, даст информацию, которую мы бы не смогли получить при рассмотрении других моделей, — пояснил доктор Эндрю Уилсон, один из авторов исследования.

Специалисты выяснили, что как только вирус попадает в клетки лёгких, он начинает использовать её ресурсы, необходимые для нормального роста клеток — при этом вирус избегает атак иммунной системы. По мнению учёных, ряд существующих и запатентованных лекарственных средств может помочь в борьбе с коронавирусом — правда, эти препараты не называются.

Как ранее писал NEWS.ru, молекулярные биологи заявили, что коронавирус нового типа очень редко проникает в клетки кровеносных сосудов, так как они почти не вырабатывают молекулы белка ACE2 — главного «пособника» SARS-CoV-2 — возбудителя заболевания COVID-19. По их словам, SARS-CoV-2 попадает в ткани лёгких человека и других млекопитающих через рецепторы ACE2, покрывающие так называемые пневмоциты — один из типов клеток парного органа.