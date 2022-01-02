МЧС опровергло причастность к предупреждению об угрожающем Земле астероиде

В МЧС России заявили, что не давали прогнозов об угрозе планете со стороны астероида, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства. Ранее такая информация появилась в СМИ со ссылкой на ВНИИ ГОЧС (входит в структуру МЧС). Сообщалось, что астероид Апофис диаметром почти 400 метров и весом около 30 тонн подлетит к Земле на очень близкое расстояние в 2029 году.

МЧС России не имеет отношения к прогнозу о смертельном астероиде. Все разработки, которые, вероятно, существуют, не имеют отношения к спасательному ведомству. Предложения такого характера могут делать учёные, которые изучают космос, — приводится сообщение ведомства.

Как отметил источник ТАСС, изучения астероида Апофис относятся к 2013 году. Сообщалось, что он действительно пролетит достаточно близко к Земле, но при этом не будет представлять для неё опасности.

В распространившемся сообщении говорилось, что максимальное сближение астероида, по прогнозам, случится на следующие сутки после Дня космонавтики — 13 апреля 2029 года. При возможном столкновении космического объекта с Землёй высвободившаяся энергия составит 1717 мегатонн, высчитали эксперты. Это в 30 раз больше энергии, которая выделилась при взрыве самой мощной в мире советской термоядерной бомбы, испытанной в 1961 году.

До этого NASA предупредило о приближении к Земле двух потенциально опасных астероидов. Это небесные тела 2013 YD48 и 7482 YD48. Первый астероид размером с Биг-Бен, а второй вдвое больше Эмпайр-стейт-билдинг. По данным космического агентства, 2013 YD48 в ширину 104 метра, он пройдёт мимо Земли на расстоянии 5,6 миллиона километров.