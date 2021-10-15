Матвиенко заявила о неизменности позиции России по Курилам

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что позиция РФ по Курильским островам не изменится. Страна сохранит суверенитет над островами навсегда. Об этом пишет RT.

Позиция России открытая, понятная. Мы ни завтра, ни через год, ни через 10 лет не будем менять, я уверена абсолютно, свою позицию, — сказала она.

Спикер отметила, что позиция премьер-министра Японии по принадлежности Южных Курил не может не вызывать разочарования. Она подчеркнула, что ни по каким международным документам у зарубежного государства нет оснований делать подобные заявления.

Ни юридически, ни исходя из международных документов оснований для такого рода высказываний нет. По итогам Второй мировой войны Курильские острова были переданы под суверенитет России, — напомнила Матвиенко.

При этом она добавила, что Россия заинтересована в том, чтобы выстраивать с Японией добрососедские отношения. По её словам, Москва настроена на диалог с Токио.

Япония претендует на российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. При этом страна ссылается на Трактат о торговле и границах 1855 года. Токио объявил возвращение этих территорий условием мирного договора с Россией после Второй мировой войны. В итоге документ не был подписан.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида, который занял свой пост только 4 октября, сделал громкое заявление по Курилам. Политик отметил, что суверенитет Японии распространяется на южные острова Курильской гряды.