12 августа 2025 в 12:04

Мать держала 10-летнюю дочь, пока ее насиловал отчим

В Греции отчим насиловал 10-летнюю падчерицу в присутствии матери

В Греции 10-летняя девочка рассказала, что отчим насиловал ее в присутствии матери, сообщает CNN Greece. При этом женщина не только не пыталась бороться, но и удерживала руки дочери, чтобы та не сопротивлялась.

Кошмар девочки раскрылся, когда мать заявила в полицию на своего партнера, заявив о домашнем насилии и совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ее несовершеннолетней дочери. Однако сама девочка заявила полиции, что изнасилования происходили в присутствии матери, которая даже удерживала ее, схватив за руки, — говорится в материале.

По информации издания, все произошло в городе Салоники. По версии следствия, преступления совершались неоднократно. Мать и отчим полностью отрицают свою вину. Женщина после задержания сообщила, что ее заявление в полицию ошибочно, так как она была пьяна в тот день. Подозреваемые перекладывают вину на бабушку девочки, которая якобы ведет против них заговор.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина заманил наставничеством 16-летнюю девушку и изнасиловал ее. По словам правоохранителей, мнимый гуру вел блог в соцсетях, в котором рассказывал, что является прорицателем, и предлагал свое духовное покровительство.

