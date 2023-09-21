Массированный удар по Украине 21 сентября: какие объекты ВСУ поражены

Фото: Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военкор Александр Коц сообщил, что сегодня был совершен ракетный удар по гостинице в Черкассах на Украине. По его словам, здание служило местом дислокации иностранных наемников. Какие еще объекты ВСУ были поражены минувшей ночью?

Коц показал фотографии, на которых можно заметить разрушенную постройку, поврежденные автомобили и сотрудников экстренных служб.

«Место дислокации иностранных наемников в Черкассах в гостинице „Центральная“ на улице Небесной сотни. Точное попадание», — добавил военкор.

Ракетные удары по Украине 21 сентября, последние новости

Примерно в 04:00 по московскому времени украинские СМИ сообщили, что по всей стране распространяется воздушная тревога. ВВСУ предупредили об угрозе пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. Взрывы слышали в Винницкой, Хмельницкой областях, власти заявили о работе ПВО. В Черкассах обломки ракеты рухнули в центральной части города, пострадал объект социальной инфраструктуры, писали местные журналисты. В Киевской области после падения фрагментов ракет ПВО начались пожары на территории предприятий, отметили в МВД.

Украинские источники также сообщили, что в Ровно прозвучали взрывы, после которых часть города осталась без света. Были зафиксированы прилеты в Харьковской области, разрушено складское здание. В Дарницком районе обломки упали на территории инфраструктурного объекта. Два прилета было по промышленному объекту во Львовской области, загорелся цех, добавили местные журналисты.

«Российские войска вновь применили беспилотники „Герань-2“ для поражения объектов противника в тылу. В Полтавской области вследствие ударов приостановлена работа нефтеперерабатывающего завода в Кременчуге», — писал «Рыбарь». МО РФ эти данные не комментировало.

По данным Readovka, ВС РФ с помощью БПЛА «Герань-2» атаковали объекты ВСУ в Киеве и Киевской области.

«Взрывы гремели в Черкасской, Хмельницкой, Харьковской, Винницкой, Ивано-Франковской и Ровенской областях, последняя сейчас осталась без света. Украинские власти также уже подтвердили прилет по промобъектам в Дрогобыче Львовской области, где находятся машиностроительные и нефтеперерабатывающие заводы», — говорится в сообщении. МО РФ эти данные не комментировало.

Readovka пишет, что ночью на Украине была повреждена подстанция мощностью 330 кВт⋅ч, являющаяся единственным маршрутом передачи электроэнергии от Ровенской АЭС в город.

«Но самый загадочный удар был нанесен по заводу Pepsi в городе Вишневое Киевской области. И нет, речь не о том, что Россия перешла на новый уровень противостояния с ТНК или решила оставить украинцев без любимого напитка. Просто этот завод не работал с самого начала СВО, и вряд ли все эти месяцы на его территории хранилась лишь газировка. Тем более поступает информация о том, что машины по территории остановившегося предприятия курсировали ничуть не меньшими темпами, чем до СВО», — отметил источник. МО РФ эти данные не комментировало.

По информации Readovka, во Львове минувшей ночью повторно были поражены склады, которые уже были атакованы в понедельник.

«Не исключено, что уже ближе к октябрю удары по вражеским объектам энергетической инфраструктуры примут регулярный характер. Напомним, что массовое поражение подстанций мощностью 330 кВт⋅ч и 750 кВт⋅ч приведет к коллапсу в тылу ВСУ и позволит русской армии куда эффективнее вести боевые действия», — добавил источник. МО РФ эти данные не комментировало.

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