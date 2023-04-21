Марадону убили? Что известно о деле против врачей, какой срок им грозит Медицинская бригада аргентинского футболиста предстанет перед судом уже в 2024 году

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Марадона умирал в одиночестве после тяжелой операции

Восемь лечащих врачей звезды мирового футбола Диего Марадоны, который умер в 2020 году от сердечной недостаточности, могут отправиться за решетку. Это подтвердил апелляционный суд в аргентинском городе Сан-Исидро. Трое судей отклонили иск адвокатов, которые попытались оспорить приговор, вынесенный медицинской бригаде в прошлом году. В чем обвиняют нейрохирурга Леопольдо Луке и его коллег — в материале NEWS.ru.

В чем обвинили врачей Марадоны

Медицинской бригаде предъявлено обвинение в «убийстве по халатности». В своем постановлении судья Орландо Абель Диас заявил, что обвиняемые «не действовали с тщательностью, которая по долгу службы требовалась от медицинских работников, тем более отвечавших за хрупкое здоровье Марадоны», передает CNN.

«Всех восьмерых будут судить в соответствии с юридическим понятием убийства, основанного на халатности, допущенной с осознанием того, что она может привести к смерти человека», — уточняет BBC.

Мог бы Марадона жить до сих пор?

Согласно отчету медкомиссии, переданному в прокуратуру, Марадона «демонстрировал недвусмысленные признаки длительного периода агонии, которая продолжалась более 12 часов, не получал адекватного лечения и до сих пор мог бы жить, если бы был вовремя [повторно] госпитализирован». «Признаки угрозы для жизни пациента были проигнорированы», — заключили ранее эксперты.

Действия медиков судьи назвали «неуместными, бездумными и неэффективными». Адвокат семьи настаивает, что Марадона «был оставлен в состоянии полной беспомощности».

Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press Диего Марадона ушел преждевременно, уверены аргентинцы

Кто проходит по «делу врачей»

По уголовному делу проходят восемь врачей, входивших в медицинскую бригаду Марадоны. Это нейрохирург Леопольд Луке — личный лечащий врач Марадоны, оперировавший его тромб, психиатр Агустина Косачов, психолог Карлос Диас, врачи Нэнси Форлини и Педро ди Спана, координатор службы по уходу Мариано Перрони, медбрат Рикардо Альмирон и медсестра Дахиана Мадрид.

Через пять дней после смерти Марадоны следователи провели обыск в доме Луке, где нашли документы, на которых стояла поддельная подпись футболиста. Нейрохирург утверждал, что иначе он бы не смог получить доступ к его медицинским картам.

Но главная претензия к лечащему врачу состояла в том, что он слишком рано выписал звездного пациента и не обеспечил должного ухода за ним.

Психиатра Агустину Косачов также обвинили в фальсификации документов — она заочно подписала справку, подтверждающую психическое здоровье Марадоны, при этом даже не провела его освидетельствование. А медсестры не оказалось вовремя рядом с умирающим Марадоной. Она должна была совершить утренний обход, однако строптивый пациент не пустил ее к себе.

Фото: Antonio Balasco/Keystone Press Agency/Global Look Press Память Марадоны чтят не только болельщики в Аргентине, но и во всем мире. На фото — стадион в Неаполе

Как умер Марадона

Марадоне было 60 лет, когда он ушел из жизни. Это случилось спустя две недели после операции по удалению тромба в головном мозге футболиста, которая, как тогда думали, прошла успешно.

Марадону довольно быстро выписали из клиники и отправили восстанавливаться домой — в съемные апартаменты в окрестностях Буэнос-Айреса. Там он и скончался 25 ноября.

«Вскрытие показало, что пациент умер во сне в результате острого отека легких, скопления в них жидкости вследствие острой сердечной недостаточности», — говорилось в отчете патологоанатомов. Кстати, сердце звезды весило почти вдвое больше нормы — сказались заболевания, вызванные образом жизни Марадоны, признавали врачи.

Зачем понадобилось расследование смерти Марадоны

Хотя экспертиза подтвердила, что Диего Марадона умер «от естественных причин», через несколько дней прокуратура Аргентины начала уголовное расследование.

«Поводом для судебного разбирательства послужила жалоба, поданная тремя дочерьми Марадоны. Они выразили обеспокоенность по поводу лечения их отца после операции на головном мозге», — сообщала телерадиокомпания BBC.

Была созвана медицинская комиссия из 20 экспертов. «Возникли подозрения, что условия реабилитации Марадоны после операции в его доме не соответствовали необходимым требованиям, в том числе там не было дефибриллятора и постоянного присутствия медиков, специализирующихся на лечении алкоголизма и наркомании. Возле дома не дежурила бригада скорой. Прокуроры также интересовались, как часто врачи посещал футболиста в его доме», — отмечали СМИ.

Аргентинцы, опечаленные уходом кумира, поддержали инициативу. «Хотя даже самые фанатичные поклонники футболиста признавали, какой непоправимый вред его здоровью нанесло многолетнее злоупотребление алкоголем и наркотиками, страну не покидало чувство, что Марадона в свои шестьдесят ушел преждевременно», — признает BBC.

Фото: Antonio Balasco/Keystone Press Agency/Global Look Press Мурал с изображением легенды аргентинского футбола Диего Марадоны в испанском квартале Неаполя

Сколько лет тюрьмы грозит медикам, когда начнется суд

Дата начала слушаний еще не назначена. При этом в постановлении апелляционного суда сказано, что они начнутся не ранее 2024 года. Очевидно, в следующем году Аргентину ждет громкий процесс.

Врачей будут судить по статье «Простое убийство» (simple homicide) ст. 79 Уголовного кодекса Аргентины. Как заявил судья Диас, обвиняемым грозит от 8 до 25 лет тюрьмы. По его словам, предполагаемое бездействие обвиняемых по критериям «надлежащей медицинской практики» вполне тянет на «злой умысел»

Одна из дочерей Марадоны Далма написала в соцсетях, что рассчитывает на справедливость.

«Пусть этот процесс болезненный, мы не остановимся, пока правосудие не восторжествует. Всякий, кто перестал делать свою работу (по чьему-либо наушничеству или из непрофессионализма), будет за это осужден», — написала Далма.

Что говорят врачи в свое оправдание

Медики, лечившие Марадону, не признают своей вины. Они заявили, «что сделали все возможное и даже сверх того».

Вскоре после смерти звездного пациента нейрохирург Луке собрал журналистов у себя дома на пресс-конференцию. «Она выдалась эмоциональной. Доктор лил горючие слезы», — передавала BBC.

Под натиском острых вопросов он огрызнулся на представителей СМИ. «Вы хотите знать, за что я в ответе? За то, что любил его! За то, что заботился о нем, за то, что продлил ему жизнь. За то, что улучшил ее качество вплоть до последних дней», — уверял Луке.

Нейрохирург также давал понять, что ввиду непростого характера Марадоны он оставался одним из немногих, кто вообще был вхож к нему и мог поддерживать контакт со строптивым пациентом.

«Диего ненавидел врачей и психологов. Со мной было иначе, потому что я был с ним очень искренним. Мы были друзьями, — цитировал господина Луке портал Todo Noticias. — Все зависело от него. Он меня мог выгнать из дома, а потом позвонить. Такие у нас были отношения — как у отца и сына-бунтаря».

При этом у Марадоны была одна особенность: чем хуже он себя чувствовал, тем больше срывался на медиков. «Когда ему плохо, он всех гонит. Что с этим можно сделать?» — разводил руками нейрохирург.

Отправляться в реабилитационный центр Марадона не хотел сам. По словам Луке, его настигло типичное при таком анамнезе осложнение. «Никакой врачебной ошибки не было», — настаивает нейрохирург.