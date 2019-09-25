Заместитель генерального директора Королевского Объединённого института оборонных исследований Великобритании (RUSI) Малкольм Чалмерс дал интервью News.ru, в котором оценил перспективы американской и российской инициатив по многосторонним переговорам между ядерными странами и высказал позицию по продлению договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений СНВ-3, действующему между Россией и США.

— Договор о ракетах средней и меньшей дальности между Россией и США прекратил своё существование. Вашингтон предложил заключить вместо него новое трёхстороннее соглашение с Пекином, Москва же предложила пятистороннее соглашение с участием Великобритании и Франции. На ваш взгляд, мог бы Лондон присоединиться к такому соглашению и на каких условиях?

— Великобритания ещё в 2008-2009 годах была привержена обсуждению связанных с ядерным оружием вопросов, — когда выступала инициатором пятистороннего ядерного форума. Но этих усилий недостаточно, можно сделать больше и, на мой взгляд, в Великобритании есть те, кто хотел бы этого. Впрочем, необходимо, чтобы все пять стран, включая Великобританию, Францию и Китай, тоже бы внесли больший вклад. Продвижение вперёд возможно по вопросам транспарентности и укрепления мер доверия, взаимного информирования о тестовых ракетных пусках, учениях и т.д. Но я не считаю, что в краткосрочной перспективе это приведёт к ограничению ядерных возможностей «пятёрки», ведь они сильно различаются. У США и России гораздо больше ядерного оружия и ракет дальнего радиуса действия. У китайцев много ракет средней дальности, но большая их часть не оснащена ядерными боеголовками.

Глава МИД Ирана Мухаммад Джавад Зариф и Малкольм Чалмерс MChalmers_RUSI/Twitter

На данный момент, если мы хотим сохранения режима контроля над вооружениями, США и России нужно начать переговоры по продлению СНВ-3 после 2021 года. Сейчас есть сомнения в том, что они начнутся. Москва и Вашингтон ставят вопрос о том, нужно ли вносить в договор поправки или нет. На мой взгляд, им необходимо продлить договор без внесения в него поправок, а уже после 2021 года начинать диалог в более широком формате о том, куда двигаться дальше, включать в него страны «пятёрки». Определенно, в американской администрации, в Республиканской партии есть те, кому неудобен СНВ-3, но не думаю, что дебаты по этому вопросу предрешены. Ещё есть шанс, что администрация Трампа решит продлить договор. Я на это надеюсь, и британское правительство, безусловно, поддержит его продление.

— То есть Вашингтон и Москва могут начать переговоры по продлению СНВ-3 до президентских выборов в США?

— Да, должны. Дата выборов очень близка к дедлайну принятия решения о продлении СНВ-3. Отсутствие переговоров до этого времени может сыграть дестабилизирующую роль. Возможно, Трамп заявит, что будет решать этот вопрос во время своего второго срока, но это не в его манере. Если Трамп захочет послать сигнал о готовности к переговорам с Россией и по другим направлениям, то начало диалога по СНВ-3 стало бы хорошей отправной точкой. При этом он может чётко дать понять, что это — его инициатива, а инициатива Обамы. Так что такой вариант до сих пор возможен. Трамп — сложная личность, непредсказуемая. Но в то же время утверждения о том, что он просто следовал линии (экс-советника президента США по нацбезопасности Джона. — News.ru) Болтона, неверны. Не думаю, что всё так просто, как пытаются это представить.

— Видите ли вы возможность вовлечь в переговоры по новому ядерному соглашению непризнанные страны?

— Полагаю, Пакистан и Индию можно привлечь к переговорам по ряду аспектов ядерной повестки. Самые очевидные — идентификация ракетных пусков, соглашение, которое налагало бы ограничения на производство ракет. Тем не менее работа в семистороннем формате невозможна без придания непризнанным Пакистану и Индии того же статуса, которым обладают члены «пятёрки».