https://static.news.ru/photo/120c939e-31f1-11ea-b7ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Авиакомпания Malaysia Airlines объявила об изменении маршрутов полётов в воздушном пространстве Ирана.

В связи с последними событиями, в которые вовлечён Иран, компания отказывается от полётов в воздушном пространстве этого государства, — говорится в заявлении перевозчика.

Кроме того, в нём отмечается, что «полёты в Европу и ряд других городов не осуществляются над территорией Ирака».

С аналогичным заявлением выступила и авиакомпания Singapore Airlines. Кроме того авиакомпания «Международные авиалинии Украины» приняла решение приостановить выполнение рейсов в Тегеран на неопределенный срок.

Ранее Федеральное авиационное управление США запретило американским гражданским воздушным судам полёты над территорией Ирака, Ирана, водами Персидского и Оманского заливов.

Крушение украинского самолёта в Иране

Рано утром 8 января украинский Boeing-737 разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На борту самолёта было 168 пассажиров и девять членов экипажа. Уже известно, что члены экипажа — граждане Украины. Представитель спасательной службы аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил.

Украинская дипмиссия в Иране сообщила, что версия теракта при крушении Boeing-737 пока исключена. Предварительно известно, что самолёт потерпел крушение из-за возгорания двигателя.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке

3 января во время ракетного обстрела силами США аэропорта Багдада (Ирак) был убит глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. В Вашингтоне заявили, что располагают информацией о том, что генерал планировал в ближайшее время произвести атаки на дипломатов и военных США.

После случившегося иракский парламент одобрил резолюцию с требованием к правительству вывести с территории страны все иностранные войска. 6 января президент США Дональд Трамп заявил, что Багдад ждут «небывалые санкции», если страна решится на такое. Хорватия при этом вывела войска из Ирака и перебросила их в Кувейт. Военнослужащие находились на территории страны в составе миссии НАТО.

В ночь на 8 января в ходе операции «Мученик Сулеймани» Корпус стражей Исламской революции нанёс удары по занятым американскими военными базам в Ираке. Ракеты класса земля-земля были выпущены по базе Эйн-аль-Асад и базе в Эрбиле. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что «всё в порядке».

Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф назвал мерой самообороны удар по военной базе США, но заявил, что Иран не стремится к войне.

Как писал NEWS.ru ранее, конгрессмен США Элиотт Энгел сообщил о том, что удары Ирана по американским базам могут стать началом полномасштабной войны. Демократ подчеркнул, что у войны могут быть ужасные последствия и этого не хочет никто.