Макрон заявил, что не ожидает скорейшего урегулирования ситуации на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не ожидает в краткосрочной перспективе дипломатического урегулирования ситуации на Украине. Но он по-прежнему предлагает помощь российской и украинской стороне, пишет РИА Новости.

О том, что он не видит перспективы урегулирования ситуации на Украине в ближайшее время, французский лидер сказал перед началом саммита стран ЕС в Версале.

Буду честным и скажу, что не вижу возможности дипломатического урегулирования в ближайшие часы или в самые ближайшие дни, — признался Макрон.

Президент Франции пообещал снова переговорить с российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы оценить перспективы происходящего.

Я переговорю с Владимиром Путиным в ближайшие дни. Будем смотреть, есть ли подвижки с обеих сторон, — пообещал Марон.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает возможным рассмотрение заявки Украины на вступление в Евросоюз в условиях конфликта. Глава государства отметил, что не верит в скорое окончание боевых действий.