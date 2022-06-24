Макрон защитил право женщин на аборты Макрон: право женщин на аборты является фундаментальным, оно должно быть защищено

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Право на совершение абортов является фундаментальным для всех женщин и его необходимо защитить. Так президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал решение Верховного суда США. Последний в пятницу, 24 июня, отменил федеральные гарантии на аборты в стране. Своё заявление французский лидер разместил в Twitter.

Аборт является фундаментальным правом всех женщин, и это право нужно защитить. Я выражаю солидарность с женщинами, чьи свободы сегодня оспариваются Верховным судом США, — написал Макрон.

Глава МИД Франции Катрин Колонна также негативно оценила решение американского суда, назвав его «серьёзным ударом по основным правам».

Франция продолжит работу для защиты этих прав, — сообщила она в своём аккаунте в Twitter.

В пятницу, 24 июня, Верховный суд США отменил действовавшие почти 50 лет федеральные гарантии на совершение аборта, если плод не достиг возраста жизнеспособности. Теперь вырабатывать нормы по процедуре абортов будет каждый штат в отдельности. В некоторых из них, где у власти находятся республиканцы, ранее пытались значительно ужесточить касающиеся абортов нормы.

Президент США Джо Байден негативно оценил такое решение. Он подчеркнул, что суд, «забирая у женщин конституционное право», «в прямом смысле слова отбрасывает Америку на 150 лет назад».