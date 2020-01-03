https://static.news.ru/photo/1d4d560c-2ff4-11ea-bcc9-fa163e074e61_660.jpg Эммануэль Макрон Фото: Nicolas Landemard/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон поговорил со своим американским коллегой Дональдом Трампом о напряжённой ситуации на Ближнем Востоке. Он заявил, что Париж полностью солидарен с союзниками.

По его словам, необходимо сделать приоритетом преследование действий запрещённой в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) и полное уважение к суверенитету Ирака, передаёт Reuters.

Это означает решимость Франции работать вместе со своими региональными и международными партнёрами для ослабления напряжённости, — подчеркнул он.

Кроме того, французский лидер выразил обеспокоенность деятельностью спецподразделения «Кудс», которым руководил убитый Касем Сулеймани. Он уверен, что иранским властям следует положить конец дестабилизации и воздерживаться от любой военной эскалации, которая может в дальнейшем усугубить региональную нестабильность.

Как писал NEWS.ru, ранее представители российского МИДа назвали ликвидацию Сулеймани авантюрным шагом со стороны США. По их мнению, действия Белого дома могут привести к росту напряжённости в регионе.

Операцию в Багдаде, в результате которой погиб глава сил «Кудс», в Пентагоне назвали «решительными оборонительными действиями». В ведомстве отметили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Соединённых Штатов Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. Якобы Сулеймани «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».