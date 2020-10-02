Макрон провёл переговоры с лидерами Армении и Азербайджана

https://static.news.ru/photo/49ab8fc6-3999-11ea-bd31-fa163e074e61_660.jpg Эммануэль Макрон Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон провёл телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Политики обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.

Французский лидер предложил возобновить диалог под эгидой Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США). Работа начнётся с вечера пятницы, сообщает Reuters.

С утра 27 сентября на территории непризнанной республики и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана идут интенсивные обстрелы. Ереван и Баку обвиняют друг друга в нападениях и провокациях.

Как писал NEWS.ru, 29 сентября пресс-служба Кремля указывала, что в телефонном разговоре с Пашиняном только Владимир Путин «выразил серьёзную озабоченность в связи с продолжающимися боевыми действиями в Нагорном Карабахе». Тогда он акцентировал внимание на необходимости прекращения противоборствующими сторонами огня и принятии мер в целях деэскалации кризиса. Перед этим Пашинян позвонил Путину 27 сентября, сразу после того, как правительство республики приняло решение об объявлении военного положения и всеобщей мобилизации в стране в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе.