https://static.news.ru/photo/3963f0f0-c670-11e9-b9db-fa163e074e61_660.jpg Президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Дональд Трамп Фото: White House/Flickr.com

Президенты Франции и США Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп встретились за рабочим завтраком перед открытием саммита «большой семёрки». Официальное его открытие состоится вечером.

Наши усилия будут направлены на то, чтобы скоординировать усилия по ряду вопросов, — заявил Макрон в начале встречи.

Он добавил, что в центре внимания на ближайшие дни окажутся вопросы безопасности и экономики, а также выразил надежду на то, что при содействии партнеров, в том числе США, «удастся найти инструменты для перезапуска экономики и возобновления роста» стран G7.

Отдельно президент Франции упомянул о желании обсудить проблему климатических изменений и взаимодействие в рамках Международной торговой палаты, спровоцировав выражение легкого недовольства на лице Трампа, сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

Ранее глава Евросовета Дональд Туск заявил, что будет выступать за приглашение Украины на следующий саммит «Большой семёрки». При этом он подчеркнул, что «причины, по которым приглашение РФ было отозвано в 2014 году, всё ещё актуальны».

Идею вернуть Москву в «клуб государств» выдвинул ранее президент США Дональд Трамп. Другие лидеры «семёрки», в частности, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер ФРГ Ангела Меркель, высказались против этой инициативы. Вопрос этот планируется снова поднять на саммите.

Он проходит 24 и 25 августа в Биаррице, писал News.ru. Участие в нём принимают лидеры США, Японии, Германии, Канады, Франции, Италии и Великобритании.