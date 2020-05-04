Мадуро заявил, что его пытались убить вторгнувшиеся в Венесуэлу наёмники

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что главной целью морского вторжения в страну 3 мая была ликвидация главы государства.
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Центральная цель была — убить президента Венесуэлы. Это террористическая атака во время пандемии, — отметил глава Боливарианской Республики.
Ранее о предотвращённой попытке вторжения в Венесуэлу сообщил глава МИД страны Нестор Ревероль. Как писал NEWS.ru, глава ЧВК Silvercorp Джордан Гудро признался, что послал в Венесуэлу несколько отрядов бойцов с целью убить Мадуро.
Власти Колумбии опровергли свою причастность к атаке на Венесуэлу.
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