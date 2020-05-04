Мадуро заявил, что его пытались убить вторгнувшиеся в Венесуэлу наёмники

https://static.news.ru/photo/c5054e38-8e20-11ea-b2db-fa163e074e61_660.jpg Николас Мадуро Фото: Xin Huashefa/Xinhua/Global Look Press

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что главной целью морского вторжения в страну 3 мая была ликвидация главы государства.

Как передаёт РИА Новости, заявление Мадуро прозвучало на саммите Движения неприсоединения. По словам президента, в Венесуэлу пытались вторгнуться «наёмники и террористы», подготовленные в лагерях на территории Колумбии при поддержке США. Мадуро подчеркнул, что имеет все доказательства того, что боевики целенаправленно охотились на него.

Центральная цель была — убить президента Венесуэлы. Это террористическая атака во время пандемии, — отметил глава Боливарианской Республики.

Ранее о предотвращённой попытке вторжения в Венесуэлу сообщил глава МИД страны Нестор Ревероль. Как писал NEWS.ru, глава ЧВК Silvercorp Джордан Гудро признался, что послал в Венесуэлу несколько отрядов бойцов с целью убить Мадуро.

Власти Колумбии опровергли свою причастность к атаке на Венесуэлу.