https://static.news.ru/photo/e0893206-bf21-11e9-9e81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rafael BriceA±O Sierralta/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил подробности готовившегося на него покушения. По словам главы Боливарианской Республики, нападение задумывал бывший президент Колумбии Альваро Урибе, возглавлявший свою страну с 2002 по 2010 год.

Также Мадуро назвал причастными к заговору одного из лидеров оппозиции и посла Колумбии в США, сообщает газета La Vanguardia .

Я узнал о плане, которым руководил Альваро Урибе Велес при участии посла Колумбии в США Франсиско Сантоса, который обсуждался с Лестером Толедо (один из лидеров и депутат венесуэльской оппозиции. — Ред.), — заявил президент Венесуэлы.

Мадуро уточнил, что для его устранения в Каракас должны были прибыть 32 зарубежных наёмника.

Ранее News.ru сообщал, что Мадуро заявил о покушении на него, совершённом по приказу советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона. По его словам, этому есть доказательства. При этом венесуэльский лидер заявил, что у него нет оснований винить в покушении главу Штатов Дональда Трампа. В интервью американскому журналисту Максу Блюменталю президент Боливарианской Республики заявил, что у Болтона «криминальный образ мыслей, мышление убийцы».