Мадуро привился российской вакциной «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/2ad0b11a-7e96-11eb-a46e-96000091f725_660.jpg Николас Мадуро Фото: nicolasmaduro/twitter.com

Прививку от COVID-19 препаратом «Спутник V», созданным в России сделали президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес. Трансляция велась в Twitter лидера этой латиноамериканской страны.

Как я и обещал народу, я исполняю обещание... Моя первая доза, я вакцинировался, — сказал Мадуро.

После этого он сказал «спасибо» на русском языке.

Российский препарат уже вошёл в тройку мировых вакцин по количеству одобрений, полученных зарубежными регуляторами. Сыворотку уже зарегистрировали 42 страны, общее население которых превышает 1,1 миллиарда человек. Кроме того, «Спутник V» стала второй по популярности вакциной в мире. Соответствующий рейтинг препаратов от патогена приводится в официальном аккаунте вакцины в соцсетях.

Ранее читатели японской газеты Mainichi Shimbun на сайте издания поддержали использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Комментарии были оставлены под статьёй посла РФ в Японии Михаила Галузина. Дипломат заявил, что Москва может передать технологии производства вакцины Токио, а также организовать совместное производство препарата, а не только экспортировать его. Правительство Японии подтвердило обсуждение этого вопроса, сообщал NEWS.ru.