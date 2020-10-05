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Мадуро испытает «Спутник V» на сестре и сыне

02:35, 05 октября 2020
Фото: Xinhua/Global Look Press

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его старшая сестра и сын сделают себе прививку российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», став добровольцами в рамках третьей фазы испытаний препарата в Боливарианской республике.

Мой сын Николас Мадуро Гуэрра сказал мне, что решил поставить российскую вакцину, — заявил Мадуро в эфире национального телевидения, трансляция которого была также организована в Twitter венесуэльского президента.

Мадуро добавил, что прививку «Спутник V» сделает себе также его старшая сестра Мария Тереса Мадуро.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Николас Мадуро поблагодарил президента России Владимира Путина за поставку Венесуэле первой партии российской вакцины против коронавируса «Спутник V». В своём Twitter президент Венесуэлы отметил, что в этом к нему присоединяется весь венесуэльский народ.

Напомним, первая партия вакцины «Спутник V» прибыла из России в Венесуэлу 2 октября. Исполнительный вице-президент республики Дельси Родригес назвала Россию «братской», а момент передачи вакцины «историческим».

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