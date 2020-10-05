Мадуро испытает «Спутник V» на сестре и сыне

https://static.news.ru/photo/77245706-069b-11eb-8282-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его старшая сестра и сын сделают себе прививку российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», став добровольцами в рамках третьей фазы испытаний препарата в Боливарианской республике.

Мой сын Николас Мадуро Гуэрра сказал мне, что решил поставить российскую вакцину, — заявил Мадуро в эфире национального телевидения, трансляция которого была также организована в Twitter венесуэльского президента.

Мадуро добавил, что прививку «Спутник V» сделает себе также его старшая сестра Мария Тереса Мадуро.

#EnVivo | PresentaciÃ³n del balance de la lucha contra el Covid-19 y nuevas acciones en el marco de la llegada de la vacuna Sputnik V. https://t.co/890PnxS2V6 — NicolÃ¡s Maduro (@NicolasMaduro) October 4, 2020

Как сообщал NEWS.ru, ранее Николас Мадуро поблагодарил президента России Владимира Путина за поставку Венесуэле первой партии российской вакцины против коронавируса «Спутник V». В своём Twitter президент Венесуэлы отметил, что в этом к нему присоединяется весь венесуэльский народ.

Напомним, первая партия вакцины «Спутник V» прибыла из России в Венесуэлу 2 октября. Исполнительный вице-президент республики Дельси Родригес назвала Россию «братской», а момент передачи вакцины «историческим».