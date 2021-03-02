Лукашенко заявил, что оппозиционеры пытаются найти его дворец

https://static.news.ru/photo/58f0e2ae-7b53-11eb-986d-96000091f725_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Выехавшая из страны оппозиция пытается найти «дворец Лукашенко», но у неё это не получится. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В частности, сейчас наши беглые (оппозиционеры. — NEWS.ru) — нашли «дворец Путина» — пытаются найти дворец Лукашенко... Пускай ищут, показывают. А мы потом возьмём за руку некоторых из протестунов (протестующих. — NEWS.ru) и покажем, — цитирует его РИА Новости.

Лукашенко добавил, что представители оппозиции даже снимают частные какие-то дома и делают фильм, «как по Путину, чтобы это приписать ему». Президент Белоруссии заявил, что если оппозиционерам это нужно, они могут обратиться к нему и им покажут «любое помещение».

Это не получится. Ещё раз хочу и вам сказать, и всем, кто меня слушает: Лукашенко за четверть века ничего у государства не украл. И никаких дворцов, — заявил Лукашенко.

Ранее журналисты Telegram-канала Mash опубликовали видео из роскошного здания, которое, как заявил в своём фильме-расследовании оппозиционер Алексей Навальный, принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. Из репортажа следует, что так называемый дворец в Геленджике находится на нулевом этапе возведения — там работают только строители, а всё выглядит, как «один большой бетон». Сам Путин заявил, что ничего из того, что приписывается ему в фильме Навального, на деле ему не принадлежит.

Как писал NEWS.ru, представитель бизнесмена Аркадия Ротенберга подтвердил журналистам, что бизнесмен является бенефициаром дворца под Геленджиком, который в расследовании политика Алексея Навального назван «дворцом Путина». Накануне сам Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром объекта и планирует сделать в здании отель. А до этого журналисты сообщали, что близкие друзья президента РФ Владимира Путина готовятся публично заявить о том, что являются хозяевами дворца в Геленджике. СМИ писали, что это может быть либо член совета директоров СИБУРа и НОВАТЭКа Геннадий Тимченко, либо братья Аркадий и Борис Ротенберги.