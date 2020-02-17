https://static.news.ru/photo/4ed95824-5164-11ea-ad2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexandr Liskin/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск никогда не угрожал никому из зарубежных партнёров и не собирается этого делать как в экономической, так и в военной сфере.

Говоря об экономике, я имею в виду последние заявления и шквал критики в наш адрес со стороны России, что мы якобы угрожаем то ли прекратить поставки нефти на Запад, то ли разразились угрозами, что будем брать нефть из транзитного нефтепровода для обеспечения наших НПЗ, — приводит слова белорусского лидера его пресс-служба.

Политик напомнил, что между Москвой и Минском официально закреплена договорённость на поставку 24 млн тонн нефти.

Как ранее писал NEWS.ru, Александр Лукашенко рассказал о возможности «отобрать» часть трубопровода «Дружба», по которому сырьё идёт транзитом в Европу, если поставки нефти из РФ окажутся недостаточными. При этом он подчеркнул, что никогда никого не шантажировал. Также белорусский президент сообщил, что рассчитывает на поддержку Москвы и Брюсселя в вопросе укрепления безопасности на общих границах.