Лукашенко считает, что Зеленский не сможет ничего добиться на своём посту

https://static.news.ru/photo/172716fe-d801-11ea-8627-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет добиться результата на посту президента, у него не хватит времени, считает белорусский лидер Александр Лукашенко.

Как сообщает ТАСС, президент Белоруссии считает, что у его коллеги из Украины не хватит времени, чтобы реализовать себя.

Володя (Владимир Зеленский - NEWS.ru) - хороший человек… Он, конечно, не глупый человек, хоть и из другой сферы. Но при этом скажу вам странную вещь: поверьте мне как опытному президенту - президентами не становятся, президентами рождаются, — заявил Лукашенко в эфире Youtube-канале «В гостях у Гордона».

Лукашенко добавил, что если у человека нет от природы президентского стержня или закваски, то он не станет главой государства. По мнению президента Белоруссии, нужно «давать результат», а Зеленский этого не делает и времени у него не хватит.

Выборы главы государства в республике намечены на 9 августа. В настоящее время идёт агитационная кампания. На пост президента претендуют нынешний лидер Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической партии «Грамада» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев.

Эта президентская кампания в Белоруссии ознаменовалась чередой скандалов, арестами оппозиционеров и массовыми акциями протестов против действующего главы государства Александра Лукашенко.

Как писал NEWS.ru, публицист Анатолий Вассерман, считает, что Лукашенко своими действиями в отношениях с РФ совершает такую же ошибку, что и бывший украинский лидер Виктор Янукович. По словам телеведущего, Лукашенко пытается набрать новые голоса за счёт «антирусского меньшинства».