Лукашенко заявил о развале системы здравоохранения Запада

Белоруссия успешнее боролась с пандемией COVID-19, чем западные страны, так как её система здравоохранения лучше. Об этом в интервью CNN сказал белорусский президент Александр Лукашенко. По его словам, страны Запада «провалили лечение людей».

Мы лечим по единым протоколам Всемирной организации здравоохранения. Она даёт единый протокол, что в Америке, что в Великобритании, что в России, что у нас. И мы лечим. Но оказались более успешными, потому что вы свою медицину развалили, а мы её укрепляли постоянно, — сказал он.

Как отметил президент, в Белоруссии смертность граждан от коронавирусной инфекции ниже, чем в США и в европейских странах. Он рассказал, что «больше погружён» в борьбу с вирусом, чем главы других стран.

И вы меня упрекаете, что мы неправильно лечим? На Западе вы у себя провалили лечение людей, — отметил белорусский лидер.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что за время пандемии от коронавируса в США скончались 700 тысяч человек. По её словам, это ужасающее число людей. При этом она похвалила нынешнюю администрацию за то, что та добилась вакцинации почти 78% населения страны.