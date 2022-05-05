Лукашенко: от НАТО зависит, какое оружие Россия применит на Украине

Фото Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью агентству Associated Press, что от того, как будет действовать НАТО, зависит, какое оружие выберет Россия во время спецоперации на Украине. Он отметил, что Альянс «переходит красную линию».

Лукашенко не уточнил, что может последовать после перехода красных линий.

Какое оружие будет применять Россия, зависит не столько от Украины, сколько от вас, НАТО. Вы уже переходите там (на Украине — NEWS.ru) красную линию, — сказал белорусский лидер.

Ранее Лукашенко дал прогноз, кто проиграет в конфликте на Украине. По его мнению, Россия не может проиграть в конфликте на Украине, несмотря на то что её поддерживает только Минск.