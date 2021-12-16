Лукашенко назвал сталинские репрессии «перегибами»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал оценку репрессиям, которые происходили в годы правления советского лидера Иосифа Сталина. На совещании по противодействию санкционным мерам он заявил, что сейчас не должно быть таких «перегибов» и «накатов», передаёт БелТА.

Будем считать, что в 1937–1939 годах было неважно с нашей историей: кто-то кого-то хватал, сажали и прочее. Началась война, а генералы сидят в тюрьме — пришлось оттуда доставать, и они были первыми героями, защищая Советский Союз. Так вот, чтобы у нас так не было, — заявил он.

Своё отношение к репрессиям Лукашенко выразил после того, как призвал «разобраться» с занимающими «антигосударственную позицию» руководителями внутри органов исполнительной власти страны. При этом он подчеркнул, что в этом случае не должно быть перегибов и «накатов, как в 1930-е годы».

Я не знаю. Все эти факты в истории используются, как кому выгодно, — добавил он.

Ранее Гомельский суд приговорил оппозиционера Сeргея Тихановского к 18 годам колонии строгого режима. Его признали виновным по целому ряду статей, среди которых — призывы к насилию в отношении влаcтей, подготовка массовых беспорядков в стране, разжигание социальной вражды и другие. В штабе Тихановской приговор назвали меcтью Лукашенко «самым сильным оппонентам».