Лукашенко назвал рецепт борьбы с пандемией коронавируса

https://static.news.ru/photo/ae3ef3b4-7518-11ea-8da8-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Употребление жирной пищи, в частности сливочного масла, а также прогулки по свежему воздуху и занятия спортом помогут справиться с коронавирусом. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Отмечается, что глава Белоруссии услышал это мнение из уст одного российского учёного, который считает, что коронавирус надо побеждать физкультурой и жирной пищей.

Спортом заниматься надо и на свежем воздухе быть. Надо легким помочь. Мы, говорит, на диете сидели, а нужна жирная пища... оказывается, жир помогает легким бороться с вирусами, — цитирует РИА Новости Лукашенко.

Президент добавил, что если учёный такое говорит, то он «наверное, не дурак» и он готов поддержать мнение специалиста.

Ранее, как писал NEWS.ru, Лукашенко похвалил президента США Дональда Трампа за то, что тот решил не вводить карантин в США. По его словам, в Белоруссии не закрывались предприятия по той же причине, что и в Америке: в случае введения ограничений от безработицы умрёт значительно больше людей, чем от коронавируса.