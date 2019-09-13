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В Австралии удлинитель с включённой в него зарядкой для iPhone взорвался в доме в городе Перт, начался пожар. Сам телефон к кабелю подключен не был.

В момент инцидента в здании находились четверо несовершеннолетних, их мама была на работе. Им удалось выбраться на улицу. В результате случившегося трое детей Мелоди Мэй были госпитализированы с отравлением дымом,...