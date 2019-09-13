Развитие и углубление многоплановых двусторонних связей с Москвой является безусловным приоритетом внешней политики Белоруссии, заявил лидер страны Александр Лукашенко в ходе церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.
Белорусский президент, обратившись к послу РФ Дмитрию Мезенцеву, отметил, что Москва является основным союзником и стратегическим партнёром Минска. Лукашенко напомнил, что отношения народов скреплены общей историей и узами дружбы.
Мы всегда там (в войнах) были вместе, поэтому побеждали. Поэтому развитие и углубление многоплановых двусторонних связей с Россией — безусловный приоритет белорусской внешней политики, — сказал глава Белоруссии, которого цитирует БелТА.
Лукашенко добавил, что сейчас особое внимание власти двух стран уделяют союзному строительству.
Как писал News.ru, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подпишут соглашение по интеграции в начале зимы. Приблизительная дата — 8 декабря, день 20-летия Договора о создании Союзного государства. Подписание нового документа должно решить «чувствительные вопросы», рассказал глава белорусского Министерства экономики Дмитрий Крутой. Он добавил, что программа действий будет носить рамочный характер.