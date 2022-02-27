Лукашенко: Минск разместит ядерное оружие в ответ на подобные шаги соседей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что между Москвой и Минском существуют договоренности о переброске дополнительных вооружений в Белоруссию, сообщает ТАСС. От также заявил, что Минск обратится к РФ с просьбой разместить ядерное оружие в том случае, если Запад разместит подобное вооружение в Польше или Литве.

Вчера с Эмманюэлем Макроном разговаривал, и он начал [спрашивать — NEWS.ru] про референдум, но в контексте размещения ядерного оружия. Я с ним знаком и говорю: «Эмманюэль, если надо было размесить ядерное оружие, мы бы по этой конституции разместили, нам никто не мешает в этом. <...> Если Америка, или ты — Франция, ядерная держава, — ядерное оружие перебросите в Польшу, в Литву, к нашим границам, я не размещу здесь, у меня нет этого оружия. Я обращусь к Путину, чтобы мне вернули то оружие, которое я когда-то без всяких предварительных условий вам отдал», — заявил Лукашенко.

Он также заявил, что у Москвы и Минска есть договоренности о переброске дополнительных вооружений в Белоруссию.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее назвал происходящее на Украине конфликтом. По словам главы республики, его нужно прекратить, иначе через пару дней может начаться война, а через три дня — мясорубка.