Лукашенко и Путин обсудили полное возобновление сообщения между странами

https://static.news.ru/photo/fd139152-93d0-11eb-b403-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Возобновление полноформатного транспортного сообщения между Россией и Белоруссией обсудили лидеры обеих стран Владимир Путин и Александр Лукашенко. Минск рассчитывает на отмену всех ограничений.

Особой и важной темой разговора стали шаги, которые предстоит сделать по возобновлению полноформатного транспортного сообщения между странами, особенно железнодорожного, — сообщает агентство БелТА.

При этом Белоруссия «рассчитывает на скорейшую отмену всех ограничений по передвижению через белорусско-российскую границу и восстановление всех видов транспортного пассажирского сообщения». В Минске связывают это с необходимостью возвращения экономики и жизни людей в нормальное русло.

Кроме того, Путин и Лукашенко обсудили ситуацию вокруг республики и внешние угрозы, которые звучат со стороны Польши и США и затронули внутриполитическую обстановку в двух странах.

В Белоруссии больше полугода продолжаются акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал информацию о якобы предотвращённых терактах в стране. Он пообещал, что радикальной оппозиции в стране «спуску не будет, потому что может быть хуже».