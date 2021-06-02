 src="https://vk.com/rtrg?p=VK-RTRG-977581-hsSzI" style="position:fixed; left:-999px;" alt=""/>

16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Lufthansa получила разрешение на июньские полёты в РФ

02:01, 03 июня 2021
Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Немецкая авиакомпания Lufthansa получила от Росавиации разрешение на полеты в Россию на июнь. Новых отмен рейсов не ожидается, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что и в российской авиакомпании S7 подтвердили получение разрешений на рейсы в ФРГ.

Перелёты в Германию будут выполняться в плановом порядке, — отметила представительница авиакомпании.

Несколько рейсов S7 и «Аэрофлота» в немецкие города 1 и 2 июня были отменены из-за отсутствия разрешения на полёты от германской стороны.

Ранее стало известно, что минтранс Германии прокомментировал отмену авиарейсов российских перевозчиков из России в ФРГ и обратно. По данным ведомства, причиной стал отказ Федерального агентства воздушного транспорта РФ своевременно предоставить разрешение на полёт немецкой авиакомпании Lufthansa на июнь.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео