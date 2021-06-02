Lufthansa получила разрешение на июньские полёты в РФ

Немецкая авиакомпания Lufthansa получила от Росавиации разрешение на полеты в Россию на июнь. Новых отмен рейсов не ожидается, сообщает РИА Новости.
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Перелёты в Германию будут выполняться в плановом порядке, — отметила представительница авиакомпании.
Несколько рейсов S7 и «Аэрофлота» в немецкие города 1 и 2 июня были отменены из-за отсутствия разрешения на полёты от германской стороны.
Ранее стало известно, что минтранс Германии прокомментировал отмену авиарейсов российских перевозчиков из России в ФРГ и обратно. По данным ведомства, причиной стал отказ Федерального агентства воздушного транспорта РФ своевременно предоставить разрешение на полёт немецкой авиакомпании Lufthansa на июнь.