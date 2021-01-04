Лондонский суд отказал США в экстрадиции Ассанжа

https://static.news.ru/photo/afa5bdce-4e7e-11eb-bec3-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер отказала властям США запросе на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

В суде добавили, что запрос на экстрадицию Ассанжа отклонён в связи с опасениями за его психическое здоровье.

Адвокаты американской стороны заранее заявили, что в случае отрицательного ответа на запрос властей США они будут подавать апелляцию, передаёт РИА Новости.

По мнению основателя WikiLeaks, рассмотрение дела может растянуться на много лет и дойти до Верховного суда Великобритании или Европейского суда по правам человека. Поэтому сегодняшний вердикт, как подчёркивают адвокаты Ассанжа, лишь завершает первый этап слушаний.

Рассмотрение дела об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США возобновилось в Центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли 7 сентября. Американские юристы добиваются выдачи Ассанжа для суда по 18 обвинениям, основное из которых связано с самым крупным в истории страны обнародованием засекреченной информации.

В 2010 году шведские власти заподозрили австралийца в сексуальном насилии, но позже сняли обвинения. С 2012-го основатель сервиса WikiLeaks скрывался в лондонском посольстве Эквадора, но весной 2019 года британцы задержали его. Адвокаты называют преследование активиста политически мотивированным.

Как сообщал NEWS.ru, экс-консул Эквадора в Лондоне Фидель Нарваес заявил, что возможная экстрадиция основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из Великобритании в Соединённые Штаты создаст опасный прецедент против журналистики и свободы печати.