Лондон ввёл новые санкции в отношении России Великобритания ввела новые санкции в отношении России

Фото Claire Doherty/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Правительство Великобритании ввело очередной пакет антироссийских санкций, который касается ряда новых товаров. В частности, Лондон обложит повышенными пошлинами импорт из России и Белоруссии платины, палладия и химических продуктов, сообщается на сайте британского правительства.

На данные товары установлен тариф в 35%, он должен затронуть российский импорт на сумму $1,72 млрд. Общий объём российского импорта и британского экспорта в Россию, которых коснётся новый тариф, достигнет $5 млрд. Ограничения экспорта британских товаров введут на продукцию химической промышленности, полимеры и промышленное оборудование.

Работая в тесном сотрудничестве с нашими союзниками, мы можем и будем срывать планы [президента РФ Владимира] Путина, — заявил британский министр финансов Риши Сунак.

Ранее стало известно, что Канада включила в свои санкционные списки ещё 40 российских физических лиц, в том числе бизнесменов и военных. Под ограничениями также оказались пять организаций, оказывающих «косвенную или прямую поддержку» российским военным. В санкционный список Оттавы включены, в частности экс-президент «Лукойла» Вагит Алекперов и зампредседателя правления Сбербанка Ольга Голодец.