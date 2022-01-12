Лондон готов ударить казахскую и российскую элиты по кошельку

Нет большой сенсации в том, что некоторые аналитики видят за кровавыми беспорядками в Казахстане опытную руку британской разведки. Лондон не одно столетие ведёт свою игру в Центральной Азии, имея огромный опыт стравливания этносов и провоцирования конфликтов, на которых можно заработать. Неудивительно, что поспешное бегство американцев из Афганистана, лишившее Запад удобного плацдарма для глубинной и долговременной работы, вызвало на берегах Туманного Альбиона вздох разочарования и острую критику в адрес Джо Байдена.

И в новой геополитической ситуации резко возросло значение Казахстана. И как важной логистической территории, и как сырьевой базы. В первую очередь — важнейшего поставщика урана на мировые рынки. Впрочем, если судить по интервью, которое в конце прошлого года дал казахстанскому изданию Forbes британский министр торговли Ранил Джаявардена, то, по прикидкам английских экспертов, в казахстанских недрах есть все виды сырья, так необходимые для развития зелёной энергетики. А этой неоднозначной идее готовы сейчас подчинить многое.

Да плюс ещё территория степной страны — часть экспортного «Нового Шёлкового пути» Китая, который намерен широко использовать местные железные дороги в качестве одного из альтернативных маршрутов для расширения своих экспортных поставок в Европу. Через Казахстан проходит и важнейший трубопровод, качающий газ из Туркмении в Поднебесную. Понятно, что и сырьевые запасы соседей важны для растущего Китая, который начинает массово строить свои АЭС. А противодействие Китаю, расшатывание его политической системы и подрыв экономики — это ли не стратегическая сверхзадача коллективного Запада?

Поэтому инспирируемая из Лондона борьба за влияние в Казахстане, попытки перекраивать его государственное устройство и устраивать сырьевые переделы в пользу прежде всего англо-американских компаний будут только нарастать. К слову, самый крупный инвестор в Казахстане — англо-голландская Shell.

Frank Hoermann / SVEN SIMON/Global Look Press

И конечно, самый простой способ заключается в том, чтобы воздействовать на региональных элитариев, ударив их по самому больному месту — теневому кошельку, давно размещённому в лондонских банках, и конечно, попытаться лишить их британской крыши над головой — давно скупленных шикарных особняков. Эту простую мысль только что предельно конкретно сформулировал Том Тугендхат, глава специального комитета по иностранным делам британского парламента, высказавшийся за замораживание активов казахских деятелей, которые, дескать, оцениваются в Англии в £600 млн. А мы прекрасно знаем, что любые санкции наиболее действенны в момент угрозы их введения.

У Казахстана уже ведь есть специфический опыт, когда за океаном были заморожены $22,6 млрд, принадлежавшие Фонду будущих поколений. Поводом послужил некий юридический спор, но пришлось вмешиваться и вести переговоры самому Нурсултану Назарбаеву. И тогда возникли подозрения в ряде уступок, на которые якобы вынужден был пойти Елбасы ради возвращения денег, включая и перевод страны на латиницу.

Так что, как и в России, в Казахстане английские мастера «плаща и кинжала» будут провоцировать недовольство богатых и влиятельных. Впрочем, и российские «кошельки» не забыты. Тот же Тугендхат уверен и в необходимости существенного ужесточения проверки российских денег, переводимых в Великобританию, на предмет их чистоты. И это также часть игры вокруг ситуации в Казахстане.

А о том, что тихие британцы действуют без белых перчаток, давно известно. Стоило проживавшему в Лондоне внуку Назарбаева только заикнуться о таинственных тренировочных лагерях в горах, как его не стало. По официальной версии, от передоза. Так что не зря любили повторять публицисты ХIХ века: «Англичанка гадит!»