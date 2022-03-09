Глава МИД Британии Трасс призвала полностью отключить Россию от SWIFT

Великобритания ускорит работу с Индией и странами Персидского залива и будет призывать мировое сообщество к полному отключению российских банков от системы SWIFT, заявила глава британского МИД Лиз Трасс на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передаёт ТАСС.

Необходимо усилить санкции, в том числе полностью отключив SWIFT и добившись отказа стран G7 от российской нефти и газа, — сказала глава внешнеполитического ведомства.

Ранее власти ЕС отключили от системы межбанковских платежей SWIFT российские банки ВТБ, «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Внутри страны эти организации смогут функционировать без ограничений. При этом в Еврокомиссии подчеркнули, что готовы добавить к списку ещё два банка.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 9 марта рассказал, что кабмин разработал план действий для стабилизации экономики в условиях усиления санкций. Российские власти намерены поддержать гостиничный бизнес, снизив некоторые платежи государству, и не дать остановиться проектам в сфере строительства.