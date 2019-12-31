https://static.news.ru/photo/ded248c6-2bfa-11ea-bd60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michele Amoruso/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Когда Евросоюз начал вливать миллионы евро в Ливию, чтобы замедлить поток мигрантов, пересекающих Средиземное море, он также обещал улучшить условия в центрах содержания под стражей и бороться с торговлей людьми, но этого не произошло. Как выяснило агентство Associated Press, несчастья мигрантов в Ливии породили процветающую сеть, частично финансируемую ЕС и поддерживаемую ООН.

ЕС направил в Ливию почти €328 млн, в основном через агентства США. AP обнаружило, что в стране, где нет действующего правительства, огромные суммы европейских денег попали в руки ополченцев, торговцев людьми и членов береговой охраны, которые эксплуатируют мигрантов.

Ополченцы подвергают мигрантов пыткам, вымогательствам и другим оскорблениям с целью получения выкупа в местах лишения свободы под носом у США, в районах, куда стекаются европейские миллионы, выяснило агенство. Многие мигранты и вовсе просто исчезают из мест заключения, продаются торговцам людьми или другим организациям, по результатам расследования AP.

Члены береговой охраны, которая получает оборудование из Европы, чтобы держать мигрантов вдали от её берегов, возвращают некоторых из них в центры заключения, сговорившись с ополченцами, и получают взятки за «проход» в Европу для других лиц.

Также ополченцы снимают европейские средства, которые переводятся через США, для оказания гумпомощи мигрантам, которые голодают. Часто эти деньги «уплывают» в соседний Тунис для отмывания, а затем возвращаются к тем же ополченцам в Ливии.

Ранее NEWS.ru писал, что Ливия стала пристанищем для наёмников из огромного количества стран, по словам Пескова.