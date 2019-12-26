https://static.news.ru/photo/ae079ed6-27d5-11ea-94ff-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слухи о наличии «российских наёмников» в Ливии, заметил, что эта страна после свержения режима Муамара Каддафи стала пристанищем для террористов со всего мира.

Ливия как государство была разрушена действиями группы стран, которые хорошо известны, вообще территория Ливии стала пристанищем для наёмников из огромного количества стран. И наёмников, и террористических элементов, — считает политик.

По его словам, «граждане разных стран участвуют в качестве наемников во всех уголках планеты». Например, в сирийских тюрьмах, которые находятся под контролем курдов, много наших соотечественников. При этом он добавил, что европейцев в этих странах тоже очень много, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Ливии находятся пять тысяч наёмников из Судана и две тысячи наёмников из частной военной компании (ЧВК) Вагнера. В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти.