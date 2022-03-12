Ливанские врачи заявили о желании поехать на Украину для оказания помощи РФ

Группа ливанских врачей, окончивших российские вузы, готова направиться на Украину для оказания помощи раненым коллегам из России, рассказал в разговоре с РИА Новости хирург-травматолог ливанского происхождения Наиф Шукейр. Он отметил, что он и его коллеги поддерживают РФ и считают страну своей второй родиной.

Я готов ехать в любое место, где нужна помощь, и мне сообщили ещё около восьми коллег. Они учились там (в России. — NEWS.ru) и готовы ехать тоже в любое время. Мы все за Россию и хотим показать это всему миру. Это наша вторая родина, — сказал Шукейр.

Он отметил, что все, кто готовы отправиться на Украину, — квалифицированные специалисты и имеют опыт работы в полевых условиях.

Ранее стало известно, что граждане Ливана выразили готовность стать участниками специальной военной операции России против националистических батальонов на Украине. Звонки от добровольцев стали поступать в официальное представительство РФ в Ливане.

Министр обороны России Сергей Шойгу 11 марта заявил , что свыше 16 тысяч добровольцев из стран Ближнего Востока хотят приехать в ЛНР и ДНР «для того, чтобы участвовать в, как они считают, освободительном движении».

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.