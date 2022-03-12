Ливанцы выразили готовность стать участниками спецоперации на Украине

Ливанцы сообщили о готовности стать участниками военной спецоперации на Украине. Звонки добровольцев стали поступать в официальное представительство России в Ливане, пишет РИА Новости.

В официальные представительства РФ в Ливане стали поступать звонки. Люди выражали готовность принять участие в спецоперации на Украине и интересовались, что необходимо для этого сделать, — информирует источник.

Собеседник агентства уточнил, что пока речи о массовых обращениях нет. Звонки в российские представительства поступают в индивидуальном порядке.

Напомним, что министр обороны России Сергей Шойгу 11 марта заявил , что свыше 16 тысяч добровольцев из стран Ближнего Востока хотят приехать в ЛНР и ДНР «для того, чтобы участвовать в, как они считают, освободительном движении».

Кроме того, в Чечне сотни тысяч молодых людей подключаютcя к патриотической акции «Мы резерв» и горят желанием пополнить ряды добровольцев в ходе спецоперации росcийских войск на Украине, заявил глава республики Рамзан Кадыров. По его словам, это говорит о единстве и бесстрашии чеченцев.

Ранее стало известно, что Владимир Путин поддержал идею привлечения добровольцев на Украину. По словам российского лидера, тем людям, которые готовы помочь жителям Донбасса, нужно пойти навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий.