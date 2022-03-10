Кадыров: в Чечне сотни тысяч молодых людей хотят отправиться на Украину

В Чечне сотни тысяч молодых людей подключаютcя к патриотической акции «Мы резерв» и горят желанием пополнить ряды добровольцев в ходе спецоперации росcийских войск на Украине, заявил глава республики Рамзан Кадыров в cвоём Telegram-канале. По его словам, это говорит о единстве и бесстрашии чеченцев.

Я искренне рад, что к республиканской патриотической акции «Мы резерв» подключаются не только сотрудники силовых подразделений, но и сотни тысяч молодых людей, горящих желанием вступить в ряды добровольцев. Это в очередной раз доказывает высокую сплочённость нашего народа, его бесстрашие и отвагу перед лицом любой угрозы, — заявил он.

При этом Кадыров опубликовал видео смотра личного состава ОМВД РФ по Гудермесскому району. По мнению главы республики, полицейские находятся в полной боевой готовности и при малейшей необходимости могут принять самое деятельное участие в спецоперации Вооружённых сил России.

Кадыров ранее заявил, что на Украину для оказания помощи и освобождения её народа от неонацистов готовы отправиться бойцы чеченского специального отряда «Ахмат». В их числе более 60 человек из рода Кадыровых. Бойцов удерживает лишь отсутствие приказа.