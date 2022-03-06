Глава Чечни заявил о готовых освободить Украину «бойцах рода Кадыровых»

На Украину для оказания помощи и освобождения её народа готовы отправиться бойцы чеченского специального отряда «Ахмат». В их числе «более 60 человек из рода Кадыровых». Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он пояснил, что бойцов удерживает лишь отсутствие приказа.

Командиром спецназа является мой дорогой брат, боевой офицер Абусупьян Вайханов <...>. В спецоперации на Украине уже принимают участие родные, двоюродные и троюродные братья тех, кто верой и правдой служит в СОБР «Ахмат», — рассказал Кадыров.

Он также отметил, что при необходимости на Украину могут направить «ещё больше живой силы из рода Кадыровых».

Ранее Рамзан Кадыров опубликовал в своём Telegram-канале видео со спецназовцами Полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата Кадырова МВД. По словам главы республики, военные ожидают приказа выдвинуться на Украину. Несмотря на это, Кадыров призвал «не опережать события».

Также он заявил о готовности покарать «шайтанов из националистических батальонов» за убийство мирных жителей на Украине. Он призвал всех украинских военных «разойтись по домам» и прекратить оказывать сопротивление ВС РФ.