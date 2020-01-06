https://static.news.ru/photo/c99326c0-3162-11ea-8f48-fa163e074e61_660.jpg Дом Карлоса Гона в Бейруте Фото: AP/ТАСС

Министр юстиции Ливана Альберт Серхан сообщил, что прокуратура страны получила уведомление от Интерпола по делу бывшего главы автомобилестроительного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона.

Об этом Серхан рассказал в интервью ливанскому национальному агентству NNA.

Получена «красная метка». Она выдана офисом Интерпола в Японии и связана с гражданином Карлосом Гоном. Ливанская прокуратура будет проводить мероприятия на основании закона, — пояснил министр.

Из-за того что Гон является ливанским гражданином, он имеет право на судебные разбирательства по законам Ливана. Серхан при этом подчеркнул, что экс-глава Nissan пересёк границу Ливана законно.

Однако в Ливане его может ждать суд уже по делу, не связанному с его коммерческой деятельностью. Ранее группа ливанских адвокатов подала иск и потребовала привлечь к ответственности Гона в связи с посещением им Израиля. Власти Ливана считают Израиль враждебным государством, поэтому поездки туда и контакты в сфере экономики с этой страной запрещены на законодательном уровне. По словам инициаторов иска, в отношении Гона должны быть приняты те же меры, что в отношении любого гражданина Ливана.

Токийская прокуратура вынесла решение об аресте Гона 19 ноября 2018 года. Причиной стало то, что топ-менеджер не задекларировал должным образом размеры своего вознаграждения в $80 млн. Помимо этого, Гону предъявлены и другие обвинения. Однако в апреле 2019 года ему удалось выйти из тюрьмы под залог, а меру пресечения сменили на домашний арест.

Весной прошлого года адвокаты экс-руководителя автоконцерна внесли за него залог в размере порядка $14 млн. После этого Гона отпустили под подписку о невыезде. До весны 2020 года он не должен был покидать Японию, где должен состояться суд. Однако Гону удалось сбежать из Японии. Из Токио топ-менеджер перебрался в Осаку на скоростном поезде, а затем и вовсе покинул Страну восходящего солнца.

Как писал NEWS.ru, по обвинению в даче ложных показаний Следственному отделу Токийской окружной прокуратуры выдан ордер на арест супруги Карлоса Гона Кароль.