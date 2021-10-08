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Ливан полностью остался без электричества

15:01, 09 октября 2021
Ливан полностью остался без электричества Бейрут, Ливан Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Ливан полностью остался без электричества после остановки в стране двух крупнейших электростанций. Как сообщает телеканал LBC, в настоящее время компания по электроснабжению пытается решить возникшую проблему.

Электростанции Аль-Захрани и Дейр-Аммар перестали работать из-за исчерпания запасов дизельного топлива. Производство энергии упало до уровня ниже 200 мегаватт.

По сообщению телеканала, в последнее время в стране включали электричество лишь на несколько часов в день. Такое положение дел связано с экономическим, и, как следствие, топливным кризисом.

Предполагается, что масштабное отключение электроэнергии может продлиться несколько дней. Другие подробности инцидента не приводятся. Также не сообщается, каким образом правительство страны намерено помочь гражданам, пока подача электроэнергии не восстановится.

Ранее сообщалось о возможности глобального мирового «газового» кризиса. Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что Россия может спасти Европу от газового кризиса. По его словам, если по распоряжению главы РФ Владимира Путина страна увеличит поставки, это поможет смягчить надвигающуюся угрозу.

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